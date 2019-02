Auto beschadigd door explosie in woonwijk Eindhoven, niemand gewond

EINDHOVEN -

De Johannesburgstraat in Eindhoven is vrijdagmorgen in alle vroegte opgeschrikt door een harde knal. Onder een auto zou een explosief tot ontploffing zijn gebracht. De wagen is beschadigd, onder meer een wieldop en delen van de bumper raakten los en werden in de buurt van het incident teruggevonden. Ook een andere auto zou schade hebben opgelopen.