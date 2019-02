Drie auto's beschadigd door explosie in woonwijk Eindhoven, niemand gewond

In de Johannesburgstraat in Eindhoven zijn vrijdagmorgen drie auto's beschadigd. Dit was het gevolg van een explosie onder één van deze auto's. De klap werd rond halfvijf gehoord. Er is niemand gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat er is ontploft.

De brandweer werd ingeschakeld om het brandje dat door de ontploffing was ontstaan, te blussen. Een woordvoerder liet weten dat 'gezien de aard van het incident' de politie tekst en uitleg zou geven. En die meldde aan het eind van de ochtend dat er onder meer een sporen- en buurtonderzoek is verricht.



Auto flink beschadigd

Ook de auto is tegen het licht gehouden. Het voertuig was flink beschadigd en onder meer de bumper lag er vanaf, zo meldt de politie. Van een tweede wagen zijn ramen kapot gesprongen en bij een ander voertuig was de bumper licht beschadigd.



De Johannesburgstraat ligt in het stadsdeel Tongelre. De politie hoopt dat mensen die aan deze weg wonen en een camera aan hun huis hebben, de beelden uitkijken en eventuele bijzonderheden willen doorgeven aan de politie. Verder komt ze graag in contact met mensen die om een andere reden mogelijk meer weten.