Temperatuur kan volgende week oplopen tot 18 graden, met carnaval mogelijk wisselvallig weer

Normaal gesproken is het in februari koud en guur, maar dat is dit jaar wel anders. Volgende week klimt de temperatuur weer flink omhoog en dan wordt het waarschijnlijk zo warm, dat er weer records verbroken kunnen worden.

Met name komende dinsdag en woensdag wordt het erg aangenaam. Weer.nl verwacht temperaturen van 17, misschien 18 graden. Om het landelijke temperatuurrecord van 26 februari te verbreken, moet het warmer worden dan het in Maastricht was op 26 februari 1922. Destijds werd 16,5 graden gemeten.



Ook een week geleden ging een record aan diggelen. Het was toen de warmste 15 februari ooit in Brabant, met 17 graden.

Weerrecords

Komende woensdag kan het weerrecord sneuvelen als het kwik oploopt tot 17,9 graden. Het huidige record staat op naam van Eindhoven. In 1959 werd het 17,8 graden.

Volgens Weer.nl is het niet zo dat het tijdens carnaval ook lekker weer zal zijn. Zoals het er nu uitziet, wordt het wisselvallig wordt met regen.