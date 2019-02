Directeur Driessen neemt na ruim kwart eeuw afscheid van museum De Pont met expositie Luc Tuyman

De Pont is een museum dat stevige relaties aanknoopt met kunstenaars. Veel internationaal bekende kunstenaars zijn enthousiast over het Tilburgse museum. Op dit moment exposeert De Pont bijvoorbeeld Richard Long wiens werk ook al eerder in het museum te zien was. De goede relatie met Anish Kapoor zorgde er voor dat deze bekende Britse kunstenaar twee jaar geleden voor het 25-jarig jubileum van De Pont zijn Sky Mirror maakte.

Al eerder in De Pont

Tuyman was in 1995 al in De Pont te zien. Sindsdien is de faam van de kunstenaar vele malen groter geworden. Hendrik Driessen is blij dat Tuyman meewerkt aan de expositie in juni waar ongeveer vijftig schilderijen komen te hangen. "Het geeft aan dat De Pont een rol speelt in de kunstwereld."

Luc Tuymans, Bathroom (1996), (een uitsnede) collectie De Pont museum, Tilburg. Foto: Peter Cox.

Er zijn ongetwijfeld mensen geweest die zich afvroegen waarom Driessen in 1992 juist in Tilburg een museum opende met geld uit de nalatenschap van kunstliefhebber en ondernemer Jan de Pont. Het bijzondere gebouw - een oude textielfabriek - en het mooie licht daarin overtuigden al veel twijfelaars.

In de eerste jaren mopperde Driessen nog wel eens op de nationale pers die de weg naar Tilburg moeilijk leek te vinden. Inmiddels heeft hij daarover niet meer te klagen en is De Pont een van de Tilburgse succesverhalen. Na ruim 25 haar neemt Driessen dit jaar afscheid. Wie hem op gaat volgen is nog onbekend.