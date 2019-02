Wat een pech: betonwagen verliest eigen lading, verkeer had er uren last van

Een betonwagen heeft vrijdagmiddag op de Geldropseweg in Eindhoven zijn eigen lading verloren. De chauffeur stond stil voor een stoplicht bij de kruising met de Petrus Dondersstraat toen hij van alles hoorde en in zijn spiegel de lading cement zag vrijkomen. De cementmolen was afgebroken.

Volgens de politie zou 11 kuub ofwel ongeveer 25.000 kilo betonmortel zijn weggelopen. Rond halfdrie kon de betonmixer zijn weg vervolgen. De gemeente Eindhoven laat desgevraagd weten dat er verkeersregelaars zijn ingezet en dat de verwachting is dat de weg voor de avondspits weer helemaal vrij is.



Hulp van ambulance

Een graafmachine van de eigenaar van de wagen, A. Jansen bv in Son, was ingezet om de verloren lading van de weg te halen. De inzittenden van een toevallig passerende ambulance hadden de weg afgesloten voor het verkeer, toen ze zagen dat de chauffeur in problemen was gekomen.