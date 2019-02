Wat een pech: cementwagen rijdt zich vast in eigen lading, opruimen duurt nog uren

EINDHOVEN -

Het kan nog uren voordat de Geldropseweg in Eindhoven helemaal wordt vrijgegeven. Aan het begin van de vrijdagmiddag reed een betonwagen zich er vast in zijn eigen lading. De chauffeur stond stil voor een stoplicht toen hij van alles hoorde en in zijn spiegel de lading cement zag vrijkomen. De cementmolen was afgebroken.