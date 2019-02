Hoofdkantoor Philips Benelux verhuist naar High Tech Campus

"Het huurcontract verloopt in 2020 dus Philips was al op de uitkijk naar een eventuele nieuwe plek", vertelt Philipswoordvoerder Tommie Dijstelbloem. Het is niet toevallig dat Philips kiest voor de High Tech Campus. Ooit startte Philips dit terrein zelf met een Natuurkundig Laboratorium. "De High Tech Campus is door de tijd heen een belangrijke broedplaats voor nieuwe ideeën."

Philips bouwde het pand aan de Boschdijk zelf in 1961. Het gebouw krijgt een opvallend uiterlijk. Een soort flat dat steunt op palen met een opvallend dak. "Het gebouw heeft vanwege zijn uiterlijk en geschiedenis de status rijksmonument gekregen", weet Tommie Dijstelbloem.

In dit gebouw huist jaren Internationale gedeelte van Philips. Toen dit hoofdkantoor in 1997 naar Amsterdam verhuisde zorgde dat voor veel emotie in de regio Eindhoven. Philips en Eindhoven waren niet langer compleet met elkaar verbonden.

"Toch moet je dit relativeren" probeert Dijstelbloem de nog steeds voelbare pijn te verzachten. "In Nederland werken 11.000 medewerkers van Philips. Het overgrote deel daarvan, 8500, werkt in de regio Eindhoven."

De verhuizing van Philips naar de High Tech Campus staat begin 2020 op de planning. Wat de Duitse verhuurder met het gebouw aan de Boschdijk gaat doen is onduidelijk.