Nieky Holzken wint ook tweede duel bij ONE Championship

Nieky Holzken bewijst op zijn 35ste dat hij nog steeds kan vechten. Nadat 'The Natural' zijn eerste gevecht bij ONE Championship eind november wist te winnen, moest vrijdagmiddag de Italiaan Mustapha Haida eraan geloven. Holzken won overduidelijk op punten.

Vorige week vertelde Holzken nog dat het hem niet uitmaakt tegenover wie hij staat. Dat liet de kickbokser uit Helmond ook direct zien tijdens het gevecht met Haida in Singapore. Holzken begon aanvallend en zorgde er voor dat zijn tegenstander al tijdens de eerste ronde op het canvas terecht kwam.

Duidelijk was dat Holzken, net als tijdens zijn eerste wedstrijd, voor de KO wilden gaan. Holzken gaf Haida in de laatste ronde een trap, waardoor de Italiaan een snee onder zijn oog opliep. Haida moest behandeld worden, maar kon verder. Uiteindelijk werd dus Holzken unaniem gekozen als winnaar door de jury.

Wereldtitel

Het is nu de vraag wanneer Holzken voor de wereldtitel mag gaan strijden bij ONE Championship. Zelf was de Helmonder daar uitgesproken over. "Het liefst wil je dat zo snel mogelijk. Voor minder doe je het niet. Maar ze zijn nog bezig om meerdere vechters aan te trekken zodat ze daar een wereldtitel omheen kunnen bouwen", doelt Holzken op ONE Championship. Hoewel hij staat te trappelen om opnieuw de wereldtitel te veroveren, blijft Holzken nuchter. "Ik bekijk het echt per partij."