De Katterug in Tilburg is de lelijkste plek van Brabant

Het enorme betonnen complex dat aan het Stadhuisplein in het centrum ligt, kreeg in totaal 68 stemmen. De nummer twee in de lijst van lelijkste plekken is het Draaiend huis op de Hasseltrotonde, ook in Tilburg. De derde plaats is voor Mols Parking, een groot parkeerterrein in het centrum van Breda.

Helmond lelijker

Veel voorbijgangers die maandagmorgen langs de Katterug lopen zijn het wel eens met de verkiezing, al zijn er volgens een voorbijgangster wel veel lelijkere plekken in Tilburg. Een man uit Helmond, die aan het werk is bij de Katterug noemt de hele binnenstad van Helmond veel lelijker: "Ik vind het hier wel mooi en leuk, midden in de stad, winkeltjes erbij, je kan op stap en als je er genoeg van hebt dan ben je zo weer thuis'".

Top 5

1. De Katterug, Tilburg: 68 stemmen

De Katterug in Tilburg. (Foto: Google Streetview).



2. Draaiend huis op de Hasseltrotonde, Tilburg: 53 stemmen

Het draaiende huis in Tilburg is kapot (Foto: Jan Waalen)



3. Mols Parking: 52 stemmen

Mols Parking in Breda.



4. Winkelcentrum Lunet in Breda: 44 stemmen (gedeeld)

Winkelcentrum De Lunet in Breda (foto: Google Streetview)



4. Geffense barrière, A59 bij Oss: 44 stemmen (gedeeld)

De Geffense Barrière brandde in 2014 af (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

De Geffense Barrière brandde in 2014 af (foto: Google Streetview)



5. Havendijk, Den Bosch: 41 stemmen

De Havendijk in Den Bosch (foto: Google Streetview)

Bekijk op de onderstaande kaart alle lelijke plekken waar op is gestemd.