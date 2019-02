Virgil van Dijk werkte als afwasser in Bredaas restaurant: 'Dolblij met 350 euro per maand'

Virgil van Dijk mocht deze week niet meedoen met Liverpool in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. De Bredase verdediger was geschorst. Hij nam daarom uitgebreid de tijd voor een interview op BBC Radio en daar was de voetballer openhartig. Zo vertelde hij een mooie anekdote over zijn tijd als afwashulp.

"Voordat ik mijn eerste contract tekende, werkte ik als afwasser in een restaurant in Breda. Op woensdag- en zondagavond werkte ik van 18.00 uur tot middernacht. Ik werkte omdat ik op zaterdagavond wat wilde kunnen uitgeven in de stad. Ik verdiende misschien 350 euro per maand en was daar zo gelukkig mee. Dan trakteerde ik vrienden bij McDonald's", aldus Van Dijk.

Leven na het voetbal

Dat de voetballer inmiddels van wat meer euro's rond komt, mag duidelijk zijn. Bij Liverpool strijkt de verdediger een riant salaris op. De 27-jarige Van Dijk heeft nog wel een paar jaar te gaan, maar denkt al een beetje na over zijn leven na het voetbal. "Mijn schoonouders wonen in Nederland op het platteland en ik geniet er enorm van als ik daar ben. Het is er rustig en niemand valt je lastig."

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

"Maar er is ook Londen, met gebieden als Kensington, waar schitterende huizen staan. Het zou fantastisch zijn om zo’n huis te hebben. Een beetje druk, maar veel leuke barretjes en plekken om te ontbijten. Als ik vrij heb, nemen we de trein naar Londen om ons daar te vermaken."

Prison Break

Van Dijk vermaakt zich ook gewoon thuis, voor de televisie. "Ik ben groot fan van de serie Prison Break, dat ik acht keer heb gezien. Ik weet nog dat ik met Game of Thrones begon, nadat iedereen zei dat ik het moest zien. Ik dacht nog het is science fiction, het is niet echt en stelt vast niets voor. Ik kon alleen niet stoppen met kijken."

Luister hier het hele gesprek met de Bredase verdediger terug.