Zelfs Liverpool-icoon Jamie Carragher zingt uit volle borst over populaire Virgil van Dijk

LIVERPOOL - De Champions League gaat dinsdagavond weer van start, dus kunnen voetbalfans weer genieten van de bekende hymne bij de start van iedere wedstrijd. Bredanaar Virgil van Dijk zal zelf waarschijnlijk genieten van een ander lied. De verdediger wordt inmiddels al enkele maanden toegezongen door fans van Liverpool; de aanvoerder van het Nederlands elftal is enorm populair.

Op het nummer 'Dirty Old Town' van de Ierse band The Pogues schreef zanger Jamie Webster een eigen tekst. "Ik dacht, Virgil van Dijk past er perfect op", zei hij in gesprek met Ziggo. Het liedje werd in de eerste seizoenshelft opgepikt door veel fans en nu gaan wekelijks gaan hele groepen los op het nummer, een korte ode aan de voormalig jeugdspeler van Willem II.

Meezingen

Het zijn niet alleen fans die Van Dijk toezingen. Jamie Carragher speelde tussen 1996 en 2013 maar liefst 508 wedstrijden voor Liverpool. Afgelopen week klom hij - met een biertje in de hand - op het podium bij Webster. Daar zong hij het nummer uit volle borst mee. Webster was eerder ook op bezoek bij Liverpool voor LFC TV, waar hij het nummer zong. Robbie Fowler, een van de meest productieve Liverpool-aanvallers in de geschiedenis van de klop, zong het laatste en meest populaire stuk mee.

He's our centre half, he's our number 4. Watch him defend and watch him score. He can pass the ball, calm as you like. He's Virgil van Dijk, he's Virgil van Dijk - de tekst van het Virgil van Dijk-lied

Prachtige statistieken

Dat Van Dijk populair is bij de fans van Liverpool is niet gek. Sinds de komst van de verdediger krijgt Liverpool heel weinig tegentreffers te verwerken. De ploeg van trainer Jürgen Klopp doet bovendien mee in de strijd om de titel. Op doelsaldo staat het nu tweede in de Premier League, met een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Manchester City. De Engelse club kreeg in de competitie bovendien pas vijftien goals tegen in 26 wedstrijden.

Van Dijk neemt het in de achtste finale van de Champions League met Liverpool op tegen Bayern München. Het eerste treffen tussen de Engelsen en Duitsers valt in de tweede speelweek van deze Champions League-ronde, het duel staat op 19 februari op de agenda. De return in Duitsland is op 13 maart.