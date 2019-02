PSV-fan en cabaretier Rob Scheepers niet bang voor Feyenoord: 'Zij zijn geen gevaar voor ons'

Volgens Scheepers is het kwaliteitsverschil te groot en daarom gaat PSV winnen. “Maar wat ik altijd zo irritant vind aan Feyenoord is dat ze tegen PSV altijd meer hun best lijken te doen. Verschrikkelijk.” Ondanks dat, denkt Scheepers dat de Rotterdammers geen enkele kans maken in Eindhoven. "Ze vormen geen gevaar voor PSV, daarom heb ik denk ik niet zo'n grote hekel aan Feyenoord als aan Ajax."

Scheepers heeft gedurende het seizoen eigenlijk constant een hekel aan Feyenoord, en dat zal zondag niet meer of minder zijn. Maar vroeger was het erger, aldus Scheepers. “Het team met Regi Blinker en John de Wolf, dat was een naar team zeg. Nu vind ik alleen Steven Berghuis een naar ventje, De rest valt wel mee.”

Dat Feyenoord vaak wat extra's kan geven tijdens wedstrijden met PSV, bleek ook wel tijdens speelronde veertien, toen PSV op bezoek ging in De Kuip. Feyenoord was ongekend fel en jaagde de Eindhovenaren op, terwijl de ploeg van Giovanni van Bronckhorst tot dat moment toch een straatlengte achterstond op de ploeg van Van Bommel. Uiteindelijk verloor PSV daar in Rotterdam voor de eerste keer en tot nog toe ook de laatste keer van het seizoen (2-1).

PSV is de niet geheel fris uit de winterstop gekomen. De koploper van de eredivisie speelde drie van de vijf wedstrijden gelijk. Daardoor ruikt Feyenoord kansen. "Onzin", vindt Scheepers. “Feyenoord is ook wel lekker in vorm hé”, zegt de cabaretier cynisch. “Let maar op: PSV wint met 2-0. Ze komen vroeg op voorsprong en maken de tweede goal wat later in de wedstrijd met een laffe counter. Lekker op z’n PSV’s.”

Een overwinning zou er in ieder geval voor zorgen dat PSV minimaal vier punten voorsprong behoudt op naaste achtervolger Ajax. De Amsterdammers spelen zondagmiddag om 12.15 uur tegen ADO Den Haag. PSV weet dus wat de concurrent heeft gedaan, voor de wedstrijd met Feyenoord begint.

PSV - Feyenoord begint zondagmiddag om 14.30 uur. Omroep Brabant houdt het duel live bij.