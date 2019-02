D66 vindt dat Waalre veel te weinig stemlokalen heeft en is bang voor 'Afrikaanse toestanden'

Geen Afrikaanse maar Poolse toestanden in Den Haag toen daar gestemd kon worden. ( Foto:ANP)

"Het lijken wel Afrikaanse toestanden hier in Waalre." Kees de Zeeuw van D66 in Waalre vindt het ongelofelijk dat er nog maar vier stemlokalen zijn in de gemeente. "Dat betekent dat ouderen drie uur onderweg zijn om straks op 20 maart hun stem uit te brengen. Dit gaat niet helpen om de opkomst hoger te krijgen deze keer."

De fractievoorzitter van D66 kwam er per toeval achter dat er geen negen maar nog maar vier stemlokalen zijn. "Ik kreeg een tip en zag vervolgens op de site van de gemeente dat dit klopte. Zomaar zonder enig overleg met de gemeenteraad heeft de burgemeester besloten dat er nog maar vier plekken zijn om te stemmen."

Geen probleem

De fractievoorzitter heeft daarom in een brief aan burgemeester Jan Brenninkmeijer om tekst en uitleg gevraagd. "Ik heb hem in de wandelgangen al gesproken maar toen reageerde hij dat hij het probleem niet zo zag. Hij zei: dan nemen ze toch de buurtbus?"

De Zeeuw snapt niet dat er zo werd gereageerd. Hij geeft een praktisch voorbeeld van reizen met de buurtbus. "De bewoners van zorgappartementen in Eekenrode hebben nu geen stemlokaal meer, maar moeten naar De Pracht. Dit betekent de buurtbus pakken, stemmen, een uur wachten op de volgende buurtbus en via een lange route terug. Dat is een onderneming van bijna drie uur. Dat kun je niet vragen van ouderen."

Drempel

De politicus is op dreef als hij begint over democratie. "Je moet het kiezen zo laagdrempelig mogelijk maken om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun stem uit te brengen. In Waalre wordt er nu een enorme drempel opgegooid voor mensen die minder mobiel zijn.

Tilburg hing altijd onderaan met één stemlokaal per 2500 kiezers. Waalre gaat daar nu dik overheen met één lokaal per 3000 stemgerechtigden." Landelijk ligt dit aantal kiezers per stemlokaal rond de 1400. De Zeeuw hoopt snel een reactie te krijgen van de burgemeester en hoopt dat hij inziet dat er weer negen stemlocaties zoals voorheen moeten komen.

Reden

Over een oorzaak van het meer dan halveren van stemplekken is het gissen. "Er zijn steeds minder mensen bereid om te helpen op een stembureau. Misschien speelt dat een rol", constateert de lokale politicus wat sip.

Het lukte Omroep Brabant vrijdagavond niet om burgemeester Brenninkmeijer te pakken te krijgen.