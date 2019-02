Pechprins Leroy d'n Urste krijgt carnavalsrolstoel van Bavaria

Prins Leroy introduceerde zijn nieuwe vervoer op de prinsenreceptie in Nuenen, waar hij meteen een uitdaging kreeg: het podium waar hij op moest was een meter hoog. Gelukkig heeft hij een goede hofhouding die hem met liefde naar boven tilde. Om te testen of de prins uit de voeten kan met zijn rolstoel werd er een obstakelparcours uitgezet dat hij met verve doorliep.

Mooie actie

Collega Prins Pretium uit Nuenen vindt het een topactie van Bavaria. "Het is hem hartstikke gegund om de carnaval toch draaglijk te maken. Hij kan niet hossen, hij kan niet springen, hij kan niet drinken. Potverdorie hé!"

Leroy laat carnaval niet verpesten door deze tegenslag, hij heeft er nog steeds veel zin in. En die rolstoel, die zit heerlijk!

