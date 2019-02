Toptalenten Armando Obispo en Michal Sadilek maken eindelijk weer minuten voor PSV

Armando Obispo en Michal Sadilek zijn twee toptalenten van PSV. Ze kwamen in 2019 schrikbarend weinig in actie. Obispo speelde tot vrijdagavond geen seconde in een officieel duel, terwijl Sadilek vijf minuten achter zijn naam had staan. En geblesseerd of geschorst waren ze niet.

Mark van Bommel neemt Obispo en Sadilek wekelijks op in zijn selectie en dat heeft gevolgen voor de jongelingen. Ze mogen dan vaak niet meer in hetzelfde weekeinde spelen voor Jong PSV in de Eerste Divisie, een regel van de KNVB. Van Bommel mopperde daar de laatste weken regelmatig over.

Voor jonge spelers is het belangrijk om veel aan voetballen toe te komen, zo meent de coach, en dat is voor deze talenten nu niet het geval. "Dat is lastig, maar dat is de situatie van nu", zegt Obispo. De voetballer, die in Boxtel opgroeide, wil (uiteraard) veel meer aan spelen toekomen. "Ik moet hard mijn best doen op de training en daar alles uithalen. Het blijft ook gewoon de voetballerij, mijn kans kan zomaar komen en dan moet ik er klaar voor zijn. Maar wat ik al zei, het is lastig."

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Sadilek probeert rustig te blijven nu hij zo weinig speelt. Opvallend eigenlijk, want in december maakte de Tsjech zijn debuut en kreeg hij veel speeltijd in het eerste van PSV. "Een trainer maakt altijd een keuze. Cody, Mootje en Donyell zijn de invallers de laatste weken bij het eerste. Die jongens doen het gewoon goed. Er was geen reden iets te veranderen. Ik doe mijn best op de training en vind het ook mooi, zoals nu, om voor Jong te spelen."

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Mohammed Ihattaren blinkt uit

Voor Jong PSV kwamen Obispo en Sadilek vrijdagavond in actie. De verdediger speelde de hele wedstrijd tegen Roda JC (uitslag 2-2), terwijl de middenvelder de tweede helft in actie kwam. Dat allemaal onder toeziend oog van Van Bommel. Overigens zat ook de coach van Jong Oranje, Erwin van de Looi, op de tribune. Hij zag Mohammed Ihattaren uitblinken. De middenvelder scoorde en gaf een fraaie assist.

Komende zondag speelt het eerste van PSV in de eredivisie tegen Feyenoord. Wat verwachten Obispo en Sadilek, die waarschijnlijk op de bank zitten, van deze belangrijke pot?