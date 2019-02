Man masturbeert in trein en bus, OM eist celstraf en behandeling

De man werd betrapt in Boxtel, Dordrecht, Rosmalen en zijn woonplaats Vught (archieffoto: Leopardhah).

DEN BOSCH -

Negen maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Dat is één van de straffen die de officier van justitie vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch tegen een inwoner van Vught heeft geëist. De man zou zich in 2016, 2017 en het afgelopen jaar hebben bevredigd tijdens ritten met de trein en bus.