Agenten doorzoeken het café in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters)

Agenten zijn zaterdagochtend bezig met het doorzoeken van café ’t Engeltje aan het Muntelbolwerk in Den Bosch. Voor het café staan drie politiewagens.

Het is nog onduidelijk waar de politie naar op zoek is. Een politiewoordvoerder wil niet meer kwijt dan dat het ‘om een doorzoeking in een lopend onderzoek’ gaat.

Bij het café wil niemand reageren.