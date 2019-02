Fijnfisjenie! Carnaval begint al week eerder in Wouwse Plantage met eerste optocht [FOTO'S]

WOUWSE PLANTAGE -

Nog zeven dagen, dan barst het grootste volksfeest van Brabant weer los. Veel carnavalsliefhebbers tellen ongeduldig af, maar niet in Wouwse Plantage. Daar is zaterdag al volop leut en hoempapa tijdens de grote carnavalsoptocht, de allereerste in heel Brabant. Een traditie die al ruim veertig jaar bestaat en die ze koesteren in Mastepinnelaand.