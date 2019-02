Lange rijen voor inleveren cadeaubonnen bij Intertoys: 'Het is hier een complete chaos'

"Ik heb een uur in de rij voor de kassa gestaan", vertelt Imke. Zij was met haar kinderen bij de Intertoys in de Rompertpassage in Den Bosch. "Er zat geen beweging in. Toen heb ik toch maar besloten om de cadeautjes voor mijn kinderen terug te leggen en van het mooie weer te gaan genieten."





Flauw gevallen

Minimaal tweederde van de winkel bestond volgens haar uit de wachtrij voor de kassa. "Er stonden twee rijen, met minimaal dertig klanten in elke rij. Nadat we een half uur stonden te wachten, ging het rolluik van de winkel half naar beneden: er mocht niemand meer naar binnen."

Door de drukte was het erg benauwd in de winkel. "Een meisje viel flauw. Ze mocht achter de kassa even water drinken en toen ging het wel weer."

Intertoys sluit deuren na storing in kassa





Andere keer

Een andere vrouw, die op dat moment ook met haar kinderen aan het shoppen was, stapte na een uur wachten ook uit de rij. "Voor die twintig euro die mijn bon waard is, krijgen mijn kinderen wel een andere keer een cadeautje. Ze zijn heel erg teleurgesteld en ik hoor hier wel meer kinderen huilen. Het is complete chaos hier."

Vrijdag liet de keten nog weten dat er nog tienduizenden kaarten in omloop waren met daarop in totaal zo'n 1 miljoen euro.