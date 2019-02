'Alles of niets' roepen NAC-supporters, wat gaat het worden tegen FC Groningen? [LIVE]

NAC gaat zaterdagavond op zoek naar de eerste driepunter van 2019. In de eerste vijf wedstrijden van dit kalenderjaar pakte de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag slechts een punt, mede daardoor is het hekkensluiter. Tegenstander in het Rat Verlegh Stadion is de nummer negen van de eredivisie, FC Groningen. Tussenstand: 0-0.

Een rommelige beginfase in Breda, waar de thuisploeg via Palmer-Brown na zo'n tien minuten spelen de eerste mogelijkheid kreeg. De verdediger kopte de bal echter in de handen van FC Groningen-goalie Sergio Padt. Drie minuten later was het Thomas Bruns die een enorme kans krijgt. Op aangeven van Memišević stond Bruns oog in oog met Benjamin van Leer, hij schoot de bal uit de lucht ineens over het doel van NAC. Na een kwartier spelen kreeg Gervane Kastaneer een goede kans, maar de bal verdween in het zijnet.

De druk wordt groter en groter voor NAC. Dat zien ook de fans in Breda, die tegelijkertijd verontrustend nieuws krijgen vanuit Zwolle. Daar staat De Graafschap, nummer zeventien van de eredivisie, op een 0-2 voorsprong.

Ritsu Doan werkt zich ruim vijf minuten voor het rustsignaal door de NAC-verdediging heen. Van Leer heeft geen moeite met het schot van de Japanse middenvelder. Gescoord wordt er echter niet voor rust. Bij aanvang van de tweede helft roept de B-side 'alles of niets, alles of niets'. Al snel in de tweede helft leek het even alles te worden. Na een goede actie van Giovanni Korte krijgt Mitchell Te Vrede een aardige kopkans, maar zijn inzet vliegt hoog over.

Tien minuten na rust schuift Menno Koch de bal zo in de voeten van Ritsu Doan. Benjamin van Leer tikt zijn bal over de achterlijn, daarmee voorkomt hij een achterstand.

Vooraf

Als je kijkt naar de ranglijst van drie weken geleden, dan stond FC Groningen heel dicht bij NAC in de buurt. NAC had toen - net als nu - zestien punten, FC Groningen had er twee meer. Met drie zeges op rij heeft de ploeg van trainer Danny Buijs afstand genomen van de degradatieplekken en staat het zelfs in het linkerrijtje, met inmiddels elf punten meer dan NAC.

Trainer Mitchell van der Gaag kiest ook in het eigen Rat Verlegh Stadion tegen FC Groningen voor vijf verdedigers. Mitchell Te Vrede keert terug in de basis bij de Bredase club. "Ik ben fit. Het is aan de trainer of ik wellicht een basisplaats ga krijgen", zei de spits vrijdag. Het is dus een basisplaats geworden. Mikhail Rosheuvel ontbreekt in de selectie voor het duel met de Groningers, hij is om disciplinaire redenen geschorst.