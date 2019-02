Pakt NAC tegen FC Groningen eerste driepunter van dit kalenderjaar in de eredivisie? [LIVE]

NAC gaat zaterdagavond op zoek naar de eerste driepunter van 2019. In de eerste vijf wedstrijden van dit kalenderjaar pakte de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag slechts een punt, mede daardoor is het hekkensluiter. Tegenstander in het Rat Verlegh Stadion is de nummer negen van de eredivisie, FC Groningen. De aftrap is om kwart voor negen.

Als je kijkt naar de ranglijst van drie weken geleden, dan stond FC Groningen heel dicht bij NAC in de buurt. NAC had toen - net als nu - zestien punten, FC Groningen had er twee meer. Met drie zeges op rij heeft de ploeg van trainer Danny Buijs afstand genomen van de degradatieplekken en staat het zelfs in het linkerrijtje, met inmiddels elf punten meer dan NAC.

Opstelling

Trainer Mitchell van der Gaag kiest ook in het eigen Rat Verlegh Stadion tegen FC Groningen voor vijf verdedigers. Mitchell Te Vrede keert terug in de basis bij de Bredase club. "Ik ben fit. Het is aan de trainer of ik wellicht een basisplaats ga krijgen", zei de spits vrijdag. Het is dus een basisplaats geworden. Mikhail Rosheuvel ontbreekt in de selectie voor het duel met de Groningers, hij is om disciplinaire redenen geschorst.