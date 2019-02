Mario Robbe pakt Euro Tour-ticket na winst op toppers, geen Brabants Players Championship-succes

Michael van Gerwen ontbreekt dit weekend tijdens de Players Championship-dagen in Barnsley. Zonder de regerend wereldkampioen was het geen Brabant boven. Benito van de Pas en Jelle Klaasen vlogen er al in de eerste ronde uit, voor Mario Robbe was de tweede ronde het eindstation. Voor de Tilburgse darter volgde een mindere dag op een goede vrijdag, waar hij zich met overwinningen op Raymond van Barneveld en Jeffrey de Zwaan wist te plaatsen voor de German Darts Open.

Robbe moet zich via de kwalificatietoernooien zien te plaatsen voor Euro Tour-toernooien. "Vorig jaar lukte me dat één keer, halverwege het toernooi. Nu heb ik me voor het tweede toernooi geplaatst, dat is een veel betere start dan vorig jaar", zegt hij tevreden vanuit zijn hotelkamer in Barnsley. "Het eerste kwalificatietoernooi ging niet goed, had ik ook wat pech met de dubbels. De tweede ronde ging veel beter."

Drie landgenoten werden verslagen op weg naar kwalificatie. Op weg naar de laatste wedstrijd schakelde Robbe Van Barneveld uit, om vervolgens De Zwaan te verslaan. "Dat geeft wel vertrouwen, dat zijn de beste Nederlanders die hier waren. Dat zijn toppers. Het is fijn om daar een goed resultaat tegen te halen." Het is niet zo dat Robbe met een ander gevoel tegen de toppers gooit. "De tegenstander maakt niet uit. Natuurlijk weet je dat je tegen een vijfvoudig wereldkampioen gas moet geven om te winnen. Maar je moet er gaan staan en gewoon winnen."

'Even resetten'

Na de winst op Van Barneveld was er blijdschap, maar mentaal was Robbe sterk genoeg om nog een goede prestatie neer te zetten. "Ik heb even mijn rust gepakt. Even een watertje gedronken, naar het toilet geweest. En toen ik terug kwam zag ik dat De Zwaan al stond in te gooien. Ik dacht: laat hem maar even wachten. Ik heb even tijd nodig om mezelf te resetten. Op een gegeven moment ging ik naar de baan en gooide ik goed, het niveau van de vorige wedstrijd nam ik gewoon mee."









LEES OOK: Darter Mario Robbe zoekt na matig jaar schuld bij zichzelf: 'Ben achteraf gezien te laks geweest'

Teleurstelling

Na de vreugde van een goede kwalificatie volgde zaterdagmiddag teleurstelling op de Players Championship. "De eerste ronde was echt dramatisch. Ik gooide 76 gemiddeld. Ik won wel, maar het was niet best. In de tweede ronde ging het iets beter, maar verloor ik. Ik denk dat het door de vermoeidheid komt. Vrijdag was ik rond half 12 op de hotelkamer, maar dan slaap ik ook niet meteen. En dan is het weer vroeg dag. De vermoeidheid speelt dan wel een rol."

Zondag is er nog een kans. Robbe hoopt dan op een betere prestatie. "Ik wil het WK halen. En de makkelijkste weg daar naar toe is voor mij via de Players Championships. Dan is een ronde niet genoeg, dat moeten er een paar zijn. Natuurlijk is de kwalificatie voor de German Darts Open fijn, maar ik wil wel meer."

Uitschakeling

Robbe verloor op het Players Championship in de tweede ronde met 6-5 van Scott Baker. Klaasen ging in de eerste ronde onderuit tegen Peter Wright, de Schot won met 6-5. Van de Pas ging in de eerste ronde met 6-2 onderuit tegen Brendan Dolan.