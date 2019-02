Dode in flat Oss was 'rustige en nette man', bewoners reageren geschokt

De deur van de flat van de man is verzegeld. Als je naar binnen kijkt, zie je een kuipje boter en vleeswaren liggen. Het lijkt er daardoor op dat de bewoner vlak voor zijn dood boterhammen aan het smeren was.

'Nette, rustige man'

Een lid van de vereniging van eigenaren van de flat omschrijft het slachtoffer als een 'nette, rustige man' die al jaren in de lat woont. In de flat wonen veel alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond.

In de woning aan de Lisztgaarde in Oss werd zaterdagavond de 63-jarige man dood gevonden door een familielid. Die ging langs, omdat de familie geen contact met de man kon krijgen. Volgens de politie is het slachtoffer door geweld om het leven gekomen. Er wordt rekening gehouden met een overval. "Maar dat hebben we vooralsnog niet met zekerheid kunnen vaststellen."

'Kleinste spoortje cruciaal'

Het forensisch team van de politie deed de hele zaterdagnacht onderzoek in het huis en het flatgebouw. "Het kleinste spoortje kan cruciaal zijn." Agenten hebben inmiddels meerdere camerabeelden veiliggesteld. Die worden uitgebreid bestudeerd. "Maar meer beelden zijn altijd welkom."

Zondag vindt een uitgebreid buurtonderzoek plaats. "Dit is een flinke klus die veel tijd kost."

Leefpatroon slachtoffer

De politie benadrukt dat het voor het onderzoek van groot belang is om het leven van het 63-jarige slachtoffer in beeld krijgen. "Wat deed hij en met wie had hij contact bijvoorbeeld. Waren er conflicten waarbij hij betrokken was?"

Wie daar meer over kan zeggen, wordt met klem verzocht dit met de politie te delen. "Ook zoeken we nog het antwoord op de vraag wanneer de man om het leven kwam."