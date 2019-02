Boy Jansen krijgt als tonprater en begrafenisondernemer te maken met een lach en een traan

In talkshow KRAAK vertelt Boy over zijn carrière. "Vroeger wilde ik óf bakker, óf begrafenisondernemer worden. Toen werd mij aangeraden om dan maar bakker te worden, dus ging ik naar de SKB school. Ik studeerde voor bakker, slager en horecaondernemer maar het vak van begrafenisondernemer bleef toch kriebelen."

Aangehouden door de politie

Tegelijkertijd begon Boy op te treden als Truus. "Truus was in eerste instantie een oudere vrouw met een stok. Dat was mijn typetje toen ik nog op school zat. Truus is inmiddels een stewardess en met haar heb ik het Keienbijters Kletstoernooi gewonnen en inmiddels heb ik het druk! Zo stond ik zaterdag op vijf verschillende podia. Tussen de bedrijven door rij ik dan, als Truus, naar de volgende locatie. Ik hoop dat ik nog een keer word aangehouden dan. Lijkt me hilarisch."

De ene zaal na de andere krijgt hij aan het lachen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. "Wanneer het doodstil blijft en mensen je vragend aankijken na je grap, kun je wel door de grond zakken. Gelukkig gaat het in 95 procent van de gevallen goed. Bij opkomst kun je dan al aanvoelen of je een klik hebt met de zaal. Als dan iedereen in een schaterlach uitbarst, is dat echt magisch."

Keuze voor begrafenisondernemer

Toch, wanneer hij zou moeten kiezen, zou hij voor zijn beroep als begrafenisondernemer gaan. "Je wordt binnen een week heel hecht met een familie. Hoe droevig de situatie ook is, er wordt gelukkig in gesprekken ook altijd gelachen. Mensen hebben toch vaak een mooi leven gehad om op terug te kijken."

Hoewel je een tonprater misschien niet meteen als begrafenisondernemer ziet, is die combinatie volgens Boy niet zo gek. "Ik zorg in beide beroepen voor een lach en een traan. Natuurlijk ga ik geen moppentappen wanneer ik een ceremonie leid, maar een glimlach toveren op een droevig gezicht is heel mooi. Ik ben wel eens gevraagd om als Truus van Boven een uitvaart te begeleiden, maar dat gaat me veel te ver!", zegt hij.