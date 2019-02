Onderzoek schietpartij Helmond: auto en vuurwapen in beslag genomen en een zwijgende verdachte

In het onderzoek naar de schietpartij donderdagnacht in de Heistraat in Helmond heeft de politie een auto en een vuurwapen in beslag genomen. De auto en het wapen worden op sporen onderzocht.

Een 18-jarige Helmonder ligt nog gewond in het ziekenhuis en 23-jarige man uit Helmond zit nog vast. De eigenaar van de auto is gehoord als getuige. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de Heistraat is nog onduidelijk.

Schotwond

Een 18-jarige Helmonder meldde zich donderdagnacht rond halfdrie in het ziekenhuis met een schotwond in het ziekenhuis. Hij zou gewond zijn geraakt bij de schietpartij in de Heistraat. In die straat waren geen aanwijzingen voor een schietpartij. Volgens de politie wil de man nog niet veel kwijt over het voorval.

Een 23-jarige bekende van het slachtoffer die ook in het ziekenhuis was, gedroeg zich agressief en is aangehouden. Hij had bovendien munitie en een flink geldbedrag op zak. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie doet verder onderzoek.