Gemeente Grave krijgt ook schadeclaim van 5 tot 10 miljoen euro voor faillissement scheepswerf

De scheepswerf ging failliet omdat er geen grotere schepen gebouwd mochten worden. Later kwam er alsnog toestemming, maar toen was het kwaad al geschied.

'Onnodig kapotgemaakt'

"We zijn als bedrijf onnodig kapotgemaakt", vertelt Van Kessel. "Mijn medewerkers ontslaan is het moeilijkste dat ik ooit heb moet doen. Veel mensen hebben een nieuwe baan inmiddels, maar een aantal zijn er helaas nog steeds niet bovenop en zitten in de bijstand."

In het bestemmingsplan van de scheepswerf stond dat schepen tot 110 meter lang gebouwd mochten worden. Toen er in 2009, midden in de economische crisis, een order kwam vanuit Duitsland voor twee passagiersschepen, moest dat plan worden aangepast. De schepen moesten namelijk vijftien meter langer worden, zo'n 135 meter. De gemeente Grave hield de vergunning hiervoor lange tijd tegen, totdat het te laat was.

"De gemeente is onkundig en onwelwillend. Ze heeft fouten gemaakt en wilde die niet herstellen. Daarnaast heeft ze niets gedaan om een faillissement te voorkomen", zegt Van Kessel.

Bedrijf kwijt

De claim die tot nu toe bij de gemeente lag, is zo'n twee miljoen euro en bestaat uit loonkosten voor het personeel, de inboedel, leveranciers die nog betaald moeten worden, belasting en het UWV. "Maar wij als eigenaar zijn een bedrijf kwijt. Wij waren aandeelhouder en het vermogen is weg. We hadden net geïnvesteerd in de toekomst en al dat geld is nu weg."

Daarom stelt Van Kessel de gemeente nu ook aansprakelijk voor al die kosten. "Ik verwacht dat die claim zo'n vijf à tien miljoen euro gaat zijn. Het blijft heel moeilijk om een overheid aansprakelijk te stellen, dus of de gemeente deze claim ook daadwerkelijk moet gaan betalen, is afwachten."