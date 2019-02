PSV loopt weer schade op: Feyenoord pakt verdiend punt in Eindhoven

Ajax is koploper PSV zondag tot op twee punten genaderd. De Eindhovenaren liepen in eigen huis opnieuw schade op tegen Feyenoord, dat met tien man een verdiend punt uit het vuur sleepte: 1-1.

De eerste tien minuten kenden geen enkel hoogtepunt, al was PSV vlak daarna gevaarlijk via Steven Bergwijn. Hij glipte langs Feyenoord-verdediger Van Beek, maar zag zijn voorzet geen medespeler bereiken. Toornstra zorgde na twintig minuten voor het eerste echte Rotterdamse gevaar, maar schoot recht op Jeroen Zoet. Direct daarna miste Luuk de Jong de grootste kans van het duel. Hij schoot in zeer kansrijke positie naast.

Toch liet Feyenoord zich allerminst onbetuigd. Vilhena had na een klein halfuur de openingstreffer op zijn schoen, maar zag Zoet wederom redding brengen. Ook Jörgensen en Van der Heijden verzuimden daarna de bezoekers op voorsprong te zetten.

Na de rust, waarin wereldkampioen darts Michael van Gerwen werd gehuldigd op het veld, greep Mark van Bommel in met het inbrengen van Cody Gakpo voor Gaston Pereiro. Sven van Beek hielp daarna nog een handje mee door aan de noodrem te trekken bij Steven Bergwijn en met rood van het veld te stappen.

Jörgensen had echter andere gedachten: de spits die sowieso al een sterke wedstrijd speelde, joeg de bal twintig minuten voor tijd achter Jeroen Zoet, maar het Rotterdamse gejuich was nog niet verstomd of Hirving Lozano tekende voor de gelijkmaker.

Steven Bergwijn was vlak voor tijd nog bijna goud waard, maar hij schoot rakelings naast. Kenneth Vermeer zorgde vlak daarna met een hele knappe redding voor het zwaarbevochten punt.