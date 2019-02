'Dat er dingen beter moeten is duidelijk', zegt PSV'er Nick Viergever na gelijkspel

PSV blijft morsen in de eredivisie. De Eindhovenaren staan nog twee punten voor op aartsrivaal Ajax. Dat was een paar weken geleden anders, toen de ploeg van Mark van Bommel een marge van zes had.

"We moeten niet ineens doen alsof we punten achter staan", zegt verdediger Nick Viergever. PSV speelde zondagmiddag gelijk (1-1) tegen Feyenoord. "We staan nog altijd twee punten voor op Ajax. Dezelfde marge als bij de winterstop."

Cijfermatig gelijk

Cijfermatig heeft de voetballer daar volkomen gelijk in. Maar het is ook een feit dat de Eindhovenaren de laatste drie competitiewedstrijden niet wonnen en steeds met een gelijkspel van het veld stapten. Er werd tegen zes verliespunten aangelopen, terwijl in de eerste helft van het seizoen PSV maar drie punten morste in zeventien(!) duels. "We moeten niet in negativiteit gaan hangen. We hebben duidelijke uitgangspunten over hoe we willen voetballen. Daar moeten we in blijven geloven."

Viergever is wel kritisch op zichzelf en zijn ploeggenoten. "Dat er dingen beter moeten is duidelijk. Er moet een stapje bij. Bijvoorbeeld met het drukzetten, maar ook aan de bal. Er moeten een paar procenten bij."

Het gelijkspel van PSV tegen Feyenoord vond Viergever een terechte weerspiegeling van de krachtverhoudingen op het veld. "Ik denk dat de eerste helft voor Feyenoord was. We kregen geen grip op ze. We wilden agressief naar voren spelen, maar dat pakte niet goed uit. Na rust ging het een stuk beter."

