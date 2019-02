Volg hier live de verrichtingen bij de Eredivisiekraker PSV - Feyenoord

PSV gaat tegen Inter spelen in de groepsfase van de Champions League (foto: VI Images).

In een zonovergoten Eindhoven staat zondagmiddag de Eredivisiekraker PSV-Feyenoord op het programma. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live voor je bij.

De eerste tien minuten kenden geen enkel hoogtepunt, al was PSV vlak daarna gevaarlijk via Steven Bergwijn. Hij glipte langs Feyenoord-verdediger Van Beek, maar zag zijn voorzet geen medespeler bereiken. Toornstra zorgde na twintig minuten voor het eerste echte Rotterdamse gevaar, maar schoot recht op Jeroen Zoet. Direct daarna miste Luuk de Jong de grootste kans van het duel. Hij schoot in zeer kansrijke positie naast.

Toch liet Feyenoord zich allerminst onbetuigd. Vilhena had na een klein halfuur de openingstreffer op zijn schoen, maar zag Zoet wederom redding brengen. Ook Jörgensen verzuimde daarna, tot tweemaal toe, de bezoekers op voorsprong te zetten.

Ajax

Concurrent Ajax won eerder op zondag met 5-1 bij ADO Den Haag en heeft daarmee de druk op PSV opgevoerd. De Amsterdammers brachten het gat terug tot één punt met een wedstrijd meer gespeeld.