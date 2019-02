Willem II boekt knappe en verdiende overwinning op AZ

Willem II heeft zondag een knappe overwinning geboekt op AZ. De Alkmaarders, komende week ook de tegenstander in de halve finale van de KNVB Beker, werden in Tilburg met 2-1 verslagen.

Eindstand: 2-1

13. Marios Vrousai 1-0

29. Daniel Crowley 2-0

78. Guus Til 2-1

Willem II kende een bliksemstart met drie kansen in de openingsfase. Na dertien minuten werden de Tilburgers beloond toen Freek Heerkens een vrije trap voorslingerde en Marios Vrousai profiteerde.

De Tricolores bleven ook na de 1-0 gevaarlijk en na een klein halfuur werd het zelfs 2-0 na goed voorbereidend werk van Dankerlui, die Daniel Crowley in staat stelde om de tussenstand te verdubbelen.

Isak kreeg vlak na rust een dot van een kans op de 3-0, maar verzuimde de Tricolores meteen in veilige haven te koppen. AZ kroop daarna steeds nadrukkelijker uit de schulp om de aanval te zoeken. Een kwartier voor tijd volgde de beloning toen Guus Til de 2-1 langs Willenreuther poeierde.

Heel Tilburg hield daarna de adem in en dat bleek uiteindelijk genoeg voor de drie punten. Het was de eerste nederlaag voor AZ in 2019 en de eerste keer ooit dat Willem II in één seizoen zowel uit als thuis van de Alkmaarders won.