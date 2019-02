Jurgen Streppel en spelers al maanden niet betaald: 'Dit duurt echt te lang'

Als trainer van Anorthosis Famagusta is het vakje van exotisch plekje wellicht nog wel aan te vinken, maar zonder salaris is dat vooruitzicht al een stuk minder aangenaam.

De 49-jarige oud-speler en –trainer van onder meer Helmond Sport en Willem II onthulde zaterdag na de zege bij Ermis Aradippou (2-3) dat hij met zijn selectie al geruime tijd niet betaald wordt. Volgens Streppel, die in oktober aan de slag ging bij de Cypriotische club, is er al drie maanden geen geld uitbetaald.

“Ik vond het nodig om een statement te maken. Daar loop ik ook niet voor weg”, zei Streppel in Omroep Brabants radioprogramma Sportlunch. “De jongens zijn heel professioneel en de resultaten zijn top. We halen gemiddeld twee punten per wedstrijd en dan doe je normaal gesproken mee om het kampioenschap. Dat is een compliment waard, dus vond ik dat ik achter de spelers moest gaan staan.”

Te lang

“Het leven hier is geweldig. De zon schijnt elke dag en daar hoef je niets voor te betalen”, grinnikt Streppel. “Het betalen van salarissen is soms lastig. Maar als je naar Cyprus gaat, weet je dat je met zulke praktijken te maken kunt krijgen. Dat kan hier gebeuren, maar eerlijk is eerlijk: drie maanden is te lang.”