Drugscrimineel Corin D. vertrekt uit Brabant: 'Ik voel me opgejaagd wild'

De bekende Tilburgse drugscrimineel Corin D. stond maandag weer voor de rechter. Dit keer in hoger beroep, voor zijn rol in de geruchtmakende Trefpunt-zaak. Het OM eiste vier jaar en zes maanden. Na zijn celstraf wil Corin weg uit Brabant, ook voor de liefde.

Druk pratend, in het Tilburgs: Corin D. (39) is zoals altijd volop aan het woord. Ook op deze maandag in het paleis van justitie in Den Bosch. De griffier kan het niet zo goed verstaan en vraagt of het wat langzamer kan.

Corin praat veel, maar wil niet alles vertellen. Zijn nieuwe adres bijvoorbeeld. "D’r zit media bij", zegt hij. Daarom schrijft hij zijn adres op en geeft het aan het gerechtshof.

Chef van onderwereldloket

Volgens het OM heeft Corin leiding gegeven aan een criminele organisatie, als organisator van drugsmisdrijven. De Tilburger gaf instructies en maakte werkafspraken, zegt het OM. Corin ontkent. ‘Ik heb niemand aangestuurd."

'NN611'. Dat was de codenaam die de politie hem gaf toen hij als onbekende in september 2015 met zijn Audi A3 de parkeerplaats op kwam rijden bij de Party King in Best. Dat bovengrondse bedrijf was een dekmantel voor een onderwereldloket. De politie had dat ook in de gaten en zag meer dan 700 mensen bezoekers over de vloer komen.

Agenten plaatsten een verborgen camera die iedereen filmde. Binnen verstopten ze een microfoon in het koffiezetapparaat. Die nam alle gesprekken op.

Lees ook: Uniek kijkje in de Brabantse onderwereld leverde jaren werk op (en jaren cel)

Boek

De recherche herkende zo ook Corin D. uit Broekhoven. Corin werd een beetje het gezicht van deze zaak en dat ontdekten ook de schrijvers Pieter Tops en Jan Tromp. Ze hadden een interview met hem voor hun spraakmakende boek De achterkant van Nederland.



Nou was D. eigenlijk al langer een bekende figuur in de Brabantse onderwereld. In 2004 zat hij samen met pa en ma voor de rechter in Breda als lid van een Tilburgs wietgezin dat overal hokken had. Later kwam hij in beeld als captain van No Surrender. En na zijn arrestatie op 4 april 2016, was er dus de grote Trefpuntzaak.

Op de vlucht?

Het OM eiste vier jaar. De rechtbank veroordeelde hem tot drie jaar cel. Corin was al uit voorarrest, verdween van de aardbodem en werd opgepakt in Duitsland. "Waarom bent u in hoger beroep gegaan?", vroeg de voorzitter van het gerechtshof hem maandag. "Omdat ik onschuldig ben".

Toch zijn er die afgeluisterde gesprekken bij de Party King in Best die vragen oproepen. Gesprekken waarin ze Corin horen praten over uiteenlopende onderwerpen die volgens het OM met drugsproductie te maken hebben: rookpluimen, hoeveel procent, 700 liter, apaan en dekens.

Koffie drinken

"Ik heb natuurlijk wel een bietje kennis van zaken, ik ben ook eerder veroordeeld’, zegt Corin. Maar de context van al die gesprekken toen is hij kwijt, zegt hij maandag.

Hij was er alleen om koffie te drinken, zegt hij. Want een paar hoofdverdachten uit deze zaak kent hij al heel lang. Ook uit De Koepel in Breda. Gewoon kletsen over allerlei dingen eigenlijk.

Brabant uit

Corin wordt dit jaar 40. Hij heeft ruim 20 maanden in voorarrest gezeten nu. De Tilbuger lijkt vooral bezig met zijn toekomst. "Ik heb een nieuwe wending gegeven aan mijn leven. Ik heb een nieuwe vriendin leren kennen. Ik ga Tilburg uit, in een andere provincie wonen. Het zal niet meevallen met mijn reputatie maar ik heb werk gevonden.’ Maar hij wil niet zeggen wat. Vorig jaar suggereerde hij nog dat hij een broodjeszaak wilde beginnen.

Zijn bekendheid, daar heeft hij wel wat last van. "We zijn een veelbesproken familie. Ik voel me eigen niet meer thuis, De politie rijdt langs. Ze zwaaien naar je. Ik voel me opgejaagd wild.’

Corin heeft drie kinderen die hem nodig hebben. "Het is niet te bedoeling dat ze hetzelfde pad op gaan als hun vader", vertelt hij het gerechtshof.

Zijn advocaat Adam Doesburg vindt de strafeis 'wel erg fors'. Hij zegt dat er onvoldoende bewijs is en wil dat Corin vrijuit gaat.

Het hof doet uitspraak op maandag 11 maart.