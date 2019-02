Ze zijn er bijna! Asperges van volle grond komen 'recordvroeg', denkt Brabants Asperge Genootschap

Dat was de datum waarop in 2016 bij de aspergekwekerij van de familie Van Beek in Terheijden de eerste asperges werden gestoken volgens de strenge regels van het genootschap. Terwijl we in 2013 bijvoorbeeld moesten wachten tot 17 april voor het zover was.

Aan een voorspelling qua datum voor dit jaar waagt Van Bruchem zich niet. “Het is zo lastig te zeggen”, geeft hij aan. “Het is vooral ’s nachts nog koud en die kou blijft in de grond zitten. Dit ondanks het mooie weer van de afgelopen én de komende dagen.”

'Kolder in de kop'

Mooi weer waardoor we volgens Van Bruchem massaal ‘de kolder in de kop krijgen’. Maar de eerste asperges van de volle grond blijft volgens hem ‘een zaak van moeder natuur’.

Het Brabants Asperge Genootschap opent overigens maandagavond officieel het seizoen met de eerste activiteit: de verkiezing van de beste aspergewijn.