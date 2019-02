Bekerkoorts stijgt bij Willem II voor clash met AZ: 'Spelers weten dat dit een unieke kans is'

De Alkmaarders komen voor de tweede keer in vijf dagen naar Tilburg. Zondagmiddag won Willem II nog met 2-1 van AZ. Toch zal de ploeg van Adrie Koster niet achteroverleunend toeleven naar de clash in de beker. "AZ zal nog gretiger voor de dag komen", stelt Fabian Eijkhout, Willem II-watcher van Omroep Brabant. "Willem II zal hetzelfde moeten brengen als zondag. Dan maken ze een kans. Al is de kans niet bijster groot dat je drie keer in een seizoen wint van AZ als Willem II-zijnde."

Eén ding is zeker: Willem II kan een ander AZ verwachten. Niet zozeer qua opstelling, maar wel qua instelling, denkt Theo Brinkman, AZ-volger bij het Noordhollands Dagblad. "De wedstrijd van zondag zal zeker invloed hebben", denkt hij. "AZ zal extra scherp voor de dag komen, want deze nederlaag is hard aangekomen."

Cupfighter

De ploeg van trainer John van den Brom heeft zich de laatste jaren laten zien als cupfighter en ook dit seizoen staat het winnen van de beker hoog op het verlanglijstje. "Ze nemen de beker heel het seizoen al uiterst serieus, eigenlijk al jaren", stelt Brinkman. "Ze zullen ook nu weer een dag van tevoren afreizen naar Tilburg en overnachten in een hotel zodat ze zich in alle rust kunnen voorbereiden."

Willem II was vorig jaar dichtbij het bereiken van de finale van de beker. Toen ging de Tilburgse club in de halve finale onderuit op bezoek bij Feyenoord. "Die wedstrijd zal niet echt meer meespelen. Er staat nu een andere ploeg", zegt Eijkhout. "Maar deze ploeg ziet dit wel als een unieke kans. In 2005 haalde Willem II voor het laatst de bekerfinale, dus dat laat maar eens zien dat het niet vaak voorkomt."

De Willem II-watcher ziet het zeker als voordeel dat de ploeg van Adrie Koster thuis speelt. "Op bezoek bij AZ zou het natuurlijk nog lastiger worden. Maar met de steun van het publiek kan Willem II zomaar eens hoge ogen gooien. De sfeer is dit seizoen super, dat kan weleens doorslaggevend zijn."