Een jaar lang tussen de carnavalsvierders in Kruikenstad, documentaire nu te zien op internet

Ruim een jaar lang werkte Tilburger Joost van der Werf aan zijn documentaire over carnavalsvierend Tilburg. De film was al te zien in de lokale bioscoop. Maar vanaf nu is 'D’n Inkèèk: déés is Karneval!' ook te zien op internet.

Van den Werf werd door de Carnavalsstichting Tilburg gevraagd om ter ere van het 55-jarige lustrum (5 x 11) een jaar lang alle carnavaleske gebeurtenissen in Kruikenstad te volgen. Met camera en microfoon volgde hij de Raad van Elf en andere carnavalsvierders tijdens hun mooiste carnavalsmomenten.

Documentairemaker Joost van der Werf: “Ik vind het prachtig om nieuwe werelden te ontdekken en die te laten zien aan anderen. Gedeeltelijk blijf ik op de achtergrond, maar ik ben er ook een onderdeel van. Ik wil het wel altijd voelen, dus ik sta er midden in. Het was voor mij een eyeopener om te zien hoeveel mensen zich met zoveel overtuiging vrijwillig inzetten voor carnaval.”

Zes verhaallijnen

'D’n Inkèèk: Déés is Karneval!' is een inkijkje in het Tilburgse carnaval aan de hand van zes verhaallijnen. Elk verhaal volgt één persoon of groep carnavalsvierders. Zo laat een bouwende carnavalsvereniging zien dat het werk voor die praalwagens in de optocht al vroeg in het seizoen begint.

In de documentaire wordt ook duidelijk dat een carnavalsvereniging met 'ouwe rotten' en een club jonge meiden een hele andere definitie van carnavallen hanteren. Daarnaast volgt de camera een 73-jarige carnavalsveteraan voor wie carnaval een hele belangrijke rol speelt.

Permanente herinnering

Overigens worden Tilburgse carnavalsvierders vanaf vandaag het hele jaar herinnerd aan het 'groen-oranje gevoel'. Driedimensionale letters 'Kruikenstad' sieren voortaan het centrale Heuvelplein in de stad.