Auto over de kop op de N2: bestuurder zwaargewond en lange files

Bij een ongeluk op de N2 ter hoogte van Eindhoven heeft de bestuurder van een auto zwaar letsel opgelopen. De wagen raakte maandagmorgen rond halftwaalf door nog onbekende oorzaak van de weg, sloeg meermalen over de kop en kwam in de middenberm tot stilstand. Het slachtoffer, dat als enige in de auto zat, is door de brandweer uit het wrak gehaald en nagekeken door personeel van een traumahelikopter.

Als gevolg van de 'crash' ontstond al snel een file vanuit Valkenswaard in noordelijke richting, maar ook in de andere richting liep het verkeer vast. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.



Snelweg even afgesloten

Het ongeval veroorzaakt problemen voor het verkeer tussen de knooppunten De Hogt en Batadorp. De snelweg moest in beide richtingen worden afgesloten om de traumahelikopter te kunnen laten landen.