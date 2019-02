Ongelukken zorgen voor fileleed rondom Eindhoven en Tilburg, een bestuurder raakt zwaargewond

EINDHOVEN -

Een bestuurder is maandagochtend zwaar gewond geraakt nadat hij of zij door onbekende oorzaak van N2 raakte, over de kop sloeg en in de middenberm belandde. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Eindhoven en zorgt voor files in beide rijrichtingen. Ook op de A58 hebben automobilisten flinke vertraging, daar botste een vrachtwagen op een autoambulance, die weer tegen en bus belandde.