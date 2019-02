Prins Enzovoorts en prinses Lotte regeren op de basisschool en zorgen voor spektakel

De twaalfjarige prins bedacht zijn eigen prinsennaam: "Het is Prins Enzovoorts dun Honderdeneerste."

Regels bepalen

Net als een 'echte' carnavalsprins ontvangt ook Enzo officieel de sleutel van de school. "Ik bepaal nu de regels", vertelt hij trots. "Het is echt hartstikke leuk. Echt een feest. Maar vrijdag is het pas echt feest. Dan zijn er optredens en gaan we door de school heen lopen"

Basisschool Weilust is speciaal voor carnaval omgedoopt tot de Kielewei, passend bij 't Kielegat. "We zijn hier heel carnavals-minded", lacht Corné van Riel. Als voorzitter van de carnavalscommissie zag hij het schoolcarnaval steeds groter groeien. "Er was altijd al wel carnaval en een prins op school. Maar in de loop van tijd is daar een prinsverkiezing, een staatsiefoto en een balkonscène bij gekomen."

Verkiezing

Prins en Prinses van de school word je niet zomaar, weten Enzo en zijn prinses, Lotte Drenth. Ze hebben allebei meegedaan aan een speciale verkiezing. "Maar eigenlijk heb ik die verkiezing niet gewonnen. Ik val ik nu in voor een andere Lotte, Lotte Crielaard. Zij is ziek thuis met veertig graden koorts.."

"De kinderen moesten voor de verkiezing een medaille uitreiken, speechen en de polonaise inzetten", vertelt Van Riel. "Uiteindelijk koos een neutrale jury deze prins en prinses."

Beroemd

"Het leuke eraan is dat de titel 'prinses' je net iets beroemder maakt", vertelt Lotte glunderend. Toch gaan de prins en prinses nog geen handtekeningen uitdelen. "Maar wel high fives!"