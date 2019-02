Warmste 25 februari ooit gemeten, wordt dinsdag de warmste winterdag ooit?

Brabant heeft een nieuw warmterecord. In Gilze-Rijen werd maandag 19,1 graden Celsius aangetikt op de thermometer. Daarmee was het de warmste 25 februari ooit. MeteoGroup voorspelt dinsdag en woensdag nieuwe records. Lokaal kunnen de temperaturen oplopen tot 20 graden of zelfs iets daarboven.

Met de recordtemperatuur was Gilze-Rijen maandag meteen ook de warmste plek van Nederland, aldus de meteorologen van MeteoGroup. Het oude record uit dateert uit 1964 toen het in Gilze-Rijen 16,3 graden werd. "Een dikke verbetering van het dagrecord", laat MeteoGroup weten.

Woensdag wordt zelfs het maandrecord verbroken. “Lokaal kan het woensdag wel 20 graden worden. Nog nooit is het in februari zo warm geweest”, zegt Jordi Bloem van MeteoGroup.

Ook heeft februari nog nooit zo veel lentedagen – dagen dat het warmer is dan 15 graden – gekend. “Nu hebben we in februari al vijf lentedagen gehad. Na woensdag staat dat getal op zeven lentedagen."

In 1959, 1960 en 1990 registreerde MeteoGroup ook hogere temperaturen in de winter die volgens de berekeningen loopt van 1 december tot 1 maart. Of komende week ook het seizoensrecord wordt gebroken, blijft ongewis.

Minder warm tijdens carnaval

De temperaturen in de kroegen zullen tijdens carnaval ook nog wel hoog oplopen, maar daarbuiten wordt het een stukje kouder. “Vanaf donderdag krijgen we meer bewolking en wordt het nog een graad of 10. Voor deze tijd van het jaar is het dan nog lang niet koud. Zondag gaat het daarnaast ook regenen”, zegt Jordi.

Ga je zondag dus een carnavalsoptocht kijken, neem dan vooral even een paraplu mee!

