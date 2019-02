Zonovergoten dagen en 17 graden, maar rond carnaval is er regen in aantocht

"Zaterdag gaat de zon de hele dag schijnen in Brabant", vertelt Dorien Bouwman van Weer.nl. "Misschien even onderbroken door een beetje sluierbewolking, maar dat mag geen naam hebben. Het wordt een zonovergoten dag en de temperatuur loopt weer lekker op tot maximaal 13 graden. Het lenteweer dat we vorig weekend hadden, keert terug."

Sneeuwklokjes met ochtenddauw in Gilze. (Foto: Jolanda Pelkman)

'Het ziet er echt prachtig uit'

Hetzelfde weer krijgen we zondag. "Als je nu vakantie hebt, heb je heel veel mazzel want ook de rest van de week ziet er echt prachtig uit. Zondag wordt het nog een graadje warmer dan zaterdag en ook maandag is er heel veel zonneschijn. Dan gaan we naar 15 of 16 graden en dinsdag zie ik 17 graden op de kaarten. Het gaat maar door!"

De nachten zijn wel vrij koud. "Dan gaan we een paar graden onder nul. Maar overdag is daar weinig van te merken."

Wilgenkatjes in Oirschot bij een bijna blauwe lucht. (Foto: Peter van der Schoot)

'Klein dipje'

Pas aan het eind van de week krijgen we te maken met een 'klein dipje'. "Dan zien we voorzichtig wat neerslagsignalen", vertelt Bouwman. "Maar de temperaturen blijven hoog, hoor. We blijven nog wel even in de dubbele cijfers. Misschien maakt dat het een beetje goed."

Toch is de aankondiging van het dipje erg vervelend voor carnavalsvierders. Vrijdag begint het leutfeest, dat wordt afgetrapt met '3 Uurkes Vurraf', tenslotte. Dat de neerslagkansen juist dan 'voorzichtig verhogen', zal niet voor iedereen heel prettig zijn, realiseert de weervrouw zich. "Maar vooralsnog is het niet al te veel. Het valt allemaal mee."

LEES OOK: Wat betekent deze lente in de winter voor onze flora en fauna?