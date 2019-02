Junita over 'Tygo in de GHB': 'Ik ben er geen sodeflikker mee opgeschoten, maar ik heb geen spijt'

Junita is verslaafd aan GHB. Twee maanden na de uitzending is ze dat nog steeds. “Maar het gaat beter met me hoor. Sinds de opnames vorig jaar ben ik tien kilo afgevallen. Ik houd een dagboekje bij hoeveel ik gebruik. Dat was eerst 5 milliliter per potje. Nu pak ik nog 2 milliliter. Ik slaap er ook niet meer mee en ik ‘pak’ alleen nog overdag.”

Schone schijn

Thuis op de bank met haar kat maakt Junita een schijnbaar opgewekte indruk. Maar achter deze façade gaat nog steeds een rauwe werkelijkheid schuil. “Ik heb een pokerface, want er zijn nog issues hoor.”

Ze doelt daarmee op ‘gedoe’ met haar vriend die nu in de gevangenis zit. “Hij is voor mij het belangrijkst en waar ik het meest aan denk. Door hem heb ik de kracht om door te zetten om nu echt te stoppen met GHB. Ik hoop echt dat hij snel bij mij terug is. Ik mis hem.”

Junita (links) samen met presentator Tygo Gernandt.

Blut

Junita probeert ondertussen de eindjes aan elkaar te knopen. “Twee dagen geleden kreeg ik wat geld van een vriend van vroeger. Echt superlief. Ik had helemaal niks meer, een koelkast zonder vreten. Alleen nog een paar hamburgers, bakboter en frietjes. En nu is weer mijn telefoon kapot gevallen. Echt fucked up.”

Junita wordt begeleid door hulpverleningsinstantie Impegno. Verder krijgt ze nog steeds nazorg van Zodiak Nederland, de productiemaatschappij die het programma voor de EO heeft gemaakt. Junita: “Eindredacteur Sahar Meradji heeft regelmatig contact met mij. Toen mijn telefoon kapot was, was ze ongerust en heeft ze meteen de wijkagent langs gestuurd om te kijken of alles goed met mij was. Dat was echt lief.”

Junita in een aflevering van 'Tygo in de GHB'.



Niets aan over gehouden

Over het televisieprogramma heeft ze twee maanden later een dubbel gevoel. “Weet je, ze hebben meer kijkcijfers gekregen dan was ingeschat en daar hebben ze veel geld mee verdiend. Zelf ben ik er geen sodeflikker mee opgeschoten, maar ik ben er nu eenmaal mee akkoord gegaan.”

Zodiak Nederland begrijpt de reactie van Junita. “Het verbaast mij niet want ik ken haar heel goed. Maar haar betalen kon niet. Dat hebben we van tevoren afgesproken en dat is ook een journalistiek principe. We hebben het programma gemaakt met als doel om een verandering teweeg te brengen.”

Hulp

“Junita heeft daar aan bijgedragen. We laten haar daarom echt niet zomaar los. We bellen haar wekelijks en helpen waar we kunnen. Zelfs om een afspraak te maken bij de huisarts. Dat verdient ze. Weet je, Junita is eigenlijk gewoon een lief meisje.”

Met de twee mannen met wie ze in de serie regelmatig te zien was, heeft Junita geen contact meer. Met één van de twee had ze negen jaar een relatie. Junita: "Die andere jongen heeft mij voor meer dan duizend euro opgelicht, die komt er nooit meer in."

Ook presentator Tygo Gernandt heeft ze na de opnames niet meer gezien. “Hij gaf altijd knuffels en liefde en zo. Ik vroeg hem of dat acteurswerk was of dat het uit zijn hart kwam. Maar hij heeft het nu ook druk met zijn werk, snap je.”

Junita uit Zevenbergen deed mee aan 'Tygo in de GHB'. (Foto: Erik Peeters)

Bekende Nederlander

Spijt van haar deelname aan het EO-programma heeft ze niet. “Het gaat om de generaties die na ons komen. Kinderen kunnen hier iets aan hebben. Ik word nog wel veel herkend. Als ik in de bus zit, ben ik een BN’er. Veel mensen kennen mij, maar ik ken hun niet. Maar dat maakt mij geen donder uit.”

Junita is nog steeds vast van plan om helemaal af te kicken van de GHB. ”Dat gaat lukken. Ik krijg begripvolle en liefdevolle reacties via Facebook. Ik moet hier samen met mijn katje een weg en de kracht in zien te vinden. This is my life, snap je.”