Arbeidsmigranten mogen komen als de huisvesting maar deugt, vindt Tilburgse buurt

Bewoners aan de Ringbaan-Oost in Tilburg zien geen bezwaren tegen de huisvesting van 150 arbeidsmigranten in hun buurt. "Zolang de woningen maar in orde zijn", zegt een van hen. De gemeente heeft maandagmiddag zeven kansrijke plekken bekendgemaakt waar mogelijk een groot aantal arbeidsmigranten komt te wonen.

Een van de locaties is de eerste verdieping boven hengelsportzaak Raven aan de Ringbaan-Oost. In dit grote, grijze gebouw zouden de komende tien jaar 150 arbeidsmigranten onderdak moeten krijgen.

Twee vrouwen uit de buurt reageren niet afwijzend op die mogelijkheid. "Hopelijk worden het goede woningen. Ik weet niet hoeveel mensen er per ruimte zouden komen wonen. Als het goed wordt opgeknapt dan zie ik geen bezwaar", aldus de buurtbewoonster tegenover een verslaggever van Omroep Brabant.

Haar buurtgenoot is het daarmee eens. "Ze zullen de was moeten doen en hun eten koken. Wat dat betreft zullen de voorzieningen goed moeten zijn. Als dat zo is, zijn ze zeker welkom."

Onze verslaggever nam ook een kijkje op een locatie aan de Broekhovenseweg. In het beoogde gebouw wonen momenteel acht arbeidsmigranten. Er moet ruimte komen om er 26 mensen te huisvesten. Jacob is een van de buitenlandse werknemers die er nu woont. Hij is niet op de hoogte van de plannen die de gemeente heeft.

"De woonruimte is over het algemeen in orde", zegt hij. In zijn kamer verbindt een laptop met koptelefoon hem met de buitenwereld. In de proviandkast staan appelmoes en slagroom gebroederlijk naast elkaar.

Privacy

"Wat ik niet zo leuk vind, is dat ik mijn kamer moet delen met iemand die ik helemaal niet ken." Een kleine troost is dat de kamergenoten een beetje langs elkaar heen leven door de verschillende dag- en nachtdiensten. Zijn ideale woonsituatie? "Een eenpersoonskamer met wat meer privacy. Ik zoek op internet naar beschikbare ruimte. Als er wat vrijkomt, dan ga ik verhuizen", klinkt het vastberaden.

Caravans

Op een derde locatie die we bezoeken, aan de Dongenseweg, recht tegenover de Hornbach, moeten maar liefst 700 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Er woont nu een echtpaar. ze willen niet herkenbaar in beeld. Ze verkopen hun grond niet aan de gemeente, maar aan een bedrijf. "Ik ben 58, ik wil ook wel eens wat anders", vertelt de man ons. "Ik heb een grote lap grond, ik heb hier meerdere bedrijfsloodsen. Daar stonden vroeger caravans in."

