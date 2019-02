20 graden op de thermometer, maar in Nuenen wordt er geschaatst

Het is bijna twintig graden, maar in Nuenen wordt geschaatst. (Foto: Ron van der Voort)

De zon schijnt volop en de thermometer tikt dinsdag bijna de twintig graden aan, maar in Nuenen staat er een winterse activiteit op het programma: er kan geschaatst worden. In de carnavalstent op het Vincent van Goghplein is een heuse schaatsbaan gemaakt.

“Niet van ijs, maar van grote kunststof platen”, vertelt Ron van der Voort van CV De Dwersklippels. “Een bevroren ijsbaan was organisatorisch niet haalbaar. En achteraf gezien is dat maar goed ook, want een echte ijsbaan zou met deze temperaturen gewoon smelten, haha!”

In de ResiTentie

Al jaren verrijst er op het plein tijdens de carnaval een tent van Carnavalsclub De Dwersklippels, die toepasselijk de ResiTentie wordt genoemd. Dit jaar is er in die tent meer te doen dan ooit.

“Normaal stond de tent vijf dagen. Nu hebben we ‘m voor twaalf dagen opgezet. Hij staat er dus best even. Daarom wilden we voor ieder wat wils organiseren. Dus ook evenementen die losstaan van de carnaval.”

Stamppot of BBQ

“Een van die activiteiten in de tent is dus schaatsen geworden. Vandaag is de tweede dag dat de baan open is. En er kan ook worden gesleet.” In je T-shirt, dat dan weer wel. “Ja, dat gebeurt echt”, lacht Van der Voort.

“Maar buiten de hoge temperaturen om is het echt winters evenement geworden”, aldus de organisator. “Compleet met live muziekoptredens én: stamppot. Maar wellicht kunnen we morgen beter de BBQ aanzetten!”