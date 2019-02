Schaijkse voetbaltrainer (22) die jongens misbruikte gaat niet de cel in, maar krijgt therapie

In hoger beroep kreeg de voetbaltrainer therapie in plaats van gevangenisstraf opgelegd.(Foto: Flickr.com/Blogtrepreneur)

DEN BOSCH -

Een 22-jarige voetbaltrainer van DAW in Schaijk krijgt in hoger beroep een verplichte intensieve behandeling in plaats van een celstraf. De man is schuldig aan het plegen van ontucht, stiekem filmen van zijn pupillen in de kleedkamer en voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat heeft het gerechtshof in den Bosch dinsdag besloten.