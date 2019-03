Zeikmeldpunt Omroep Brabant: waar kun je tijdens carnaval niet plassen of poepen?

EINDHOVEN -

Even snel plassen of poepen met carnaval kan een uitdaging zijn. Vooral in grote steden is het soms even zoeken naar een wc. Hoewel met carnaval vaak extra toiletten worden geplaatst, wordt dit nog wel eens vergeten op sommige plekken. Omroep Brabant is juist naar die plekken op zoek: geef ze aan in ons Zeikmeldpunt.