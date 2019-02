Politie onderzoekt brand Villaforte Woudrichem, brandstichting niet uitgesloten

De politie sluit niet uit dat de brand in de voormalige fabriek van Villaforte aangestoken is en start een onderzoek naar de oorzaak. De gebouwen aan de Hoge Maasdijk staan al jaren leeg. Een loods aan de achterzijde van het kantoorgedeelte en het kantoor zijn maandagmiddag volledig uitgebrand.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen pand.

Villaforte was actief in de houtskeletbouw en werd ruim tien jaar geleden gesloten nadat BAM Woningbouw de stekker uit het bedrijf trok.

In 2013 werd een drugslab gevonden in een loods aan de Hoge Maasdijk. Maandag speculeerden omstanders in Woudrichem ook over een drugslab in het pand, de politie kan die geruchten niet bevestigen.