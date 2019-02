Marktplaatsovervallers Helmond gingen ervandoor met Rolex ter waarde van duizenden euro's

Het horloge dat bij een gewapende overval in Helmond werd gestolen, is een dure Rolex. Het sieraad stond voor enkele duizenden euro’s te koop op Marktplaats. Dit meldt de politie, die samenwerkt met de verkoopsite om de overvallers op te sporen.

De bewoners van het huis aan de Dennehoutstraat hadden een afspraak gemaakt met een potentiële koper. Een bekende van hen zou de verkoop maandagmiddag regelen. De vrouw zat met drie jonge kinderen in het huis toen de ‘kopers’ langskwamen.

Niemand gewond

De mannen bedreigden haar met een pistool en gingen er met de Rolex vandoor. Bij de overval raakte niemand gewond. Wel zijn de vrouw en kinderen erg geschrokken.

Volgens de politie zijn de daders twee getinte mannen van begin twintig. Ze gingen ervandoor in een auto. De politie heeft in de omgeving nog naar het tweetal gezocht, maar dat leverde niets op.

De politie en Marktplaats zeggen dat dit soort overvallen helaas niet altijd te voorkomen zijn, maar geven wel tips om de kans zo klein mogelijk te maken. Zo is het verstandig om contact te onderhouden via berichten op de site. “Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via WhatsApp of telefoon.”

