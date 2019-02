Club tropicana in Brabant, opnieuw was het nooit zo warm in februari

De terrassen in Breda zitten vol, en dat in februari. (Foto: Henk Voermans)

Het uitzonderlijke lenteweer houdt aan, opnieuw is dinsdag een warmterecord verbroken. In Gilze-Rijen was het dinsdagmiddag rond kwart over twee 18,7 graden. Maandag werd met 18,3 graden de warmste februaridag ooit gemeten, maar daar gaan we vandaag dus overheen.

Bij volop zon komen we dinsdag uit op 19 graden in onze provincie, mogelijk tikken we zelfs voorzichtig de 20 graden aan. Als dat echt gaat gebeuren, en die kans is volgens Weer.nl 25 procent, dan hebben we de eerste lokale warme dag te pakken.









Warme woensdag

Ook woensdag kan de jas thuisblijven en de tuinstoel naar buiten. Dan loopt het kwik zelfs nog iets verder op. In Brabant is de kans zo'n 60 procent dat we boven de 20 graden uitkomen.



Geniet ervan, want vanaf donderdag krijgen we te maken met meer bewolking. Ook wordt het frisser, maar met een graad of 12 blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is het in februari zo'n 7 graden. De nachtvorst, die raken we juist kwijt.

Regen en wind met carnaval

Vanaf zondag wordt het een stuk wisselvalliger. Carnavalsvierders moeten dan rekening houden met flink wat regen en wind. Met een graad of 9 blijft het wel aan de zachte kant.