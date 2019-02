Lange wachttijden bij verlengen van rijbewijs drijven ouderen tot wanhoop: 'Dan niet meer rijden'

Het CBR in Eindhoven erkent de problemen en zegt hard te werken aan een oplossing. "Wij werken met een nieuw digitaal systeem en dat vraagt om zorgvuldigheid. In het najaar zouden de problemen met te lange wachttijden voorbij moeten zijn", zegt Irene Heldens, woordvoerster van het CBR.

Ze geeft toe dat de lange wachttijden, waardoor sommige mensen maanden geen auto mogen rijden, tot schrijnende situaties kunnen lijden. Het CBR roept ouderen op om vooral ruim op tijd te beginnen met de noodzakelijke medische keuringen die nodig zijn voor een verlenging van het rijbewijs als je ouder bent dan 75 jaar.

Kinderschoenen

Een van de gedupeerden is Jo de Jong uit Best. Door de problemen bij het CBR zit zij al een hele tijd zonder rijbewijs. "Ze zijn begonnen met iets wat nog in de kinderschoenen staat. Nu komen er heel veel oudjes die hun rijbewijs willen verlengen en dan weten ze zich geen raad."

Het ergste vindt Jo dat, nu ze tijdelijk geen auto mag rijden, ze afhankelijk is van anderen. "Ik heb vier schatten van kinderen, die helpen mij nu." Zo doet een zoon van Jo nu zaterdag de boodschappen voor zijn moeder.

Nieuwe keuring

Tot overmaat van ramp moet Jo ook weer opnieuw medisch gekeurd worden. Ze begrijpt er niets van, want bij een eerdere keuring was alles goed. "Ze hebben diabetes geconstateerd, maar dat heb ik al lang."

Ook het feit dat het CBR, net zoals bijna alle instanties tegenwoordig, alles digitaal via internet wil doen, is voor veel ouderen een probleem, zegt Bisschops. Veel ouderen van boven de 75 hebben geen computer en internet, laat staan dat ze weten hoe ze online moeten betalen. Het CBR zegt dat steeds meer ouderen wel digitaal werken en dat een rijbewijs ook nog altijd schriftelijk kan worden aangevraagd.

Taskforce

In maart praat de Tweede Kamer over de problemen bij het CBR. Bisschops pleit voor een taskforce bij het CBR, dat de meest urgente problemen bij het verlengen van rijbewijzen gaat aanpakken, zodat ouderen mobiel blijven. Hij heeft er weinig vertrouwen in dat de problemen bij het CBR in het najaar zijn opgelost.