Oproep aan Willem II-fans: 'Laat carnavalskleding donderdag thuis'

"Carnavallen kunde vanaf vrijdag vijf dagen lang doen. Donderdag geen carnavalstaferelen op de tribune. Deze dag staat volledig het teken van Willem II", staat op de bekende supporterswebsite Tilbo.com.

In de binnenstad van Tilburg komen Willem II-fans donderdag vanaf 15 uur samen om in de stemming te komen voor de bekerkraker tegen AZ. Stichting KingZine, de supportersorganisatie voor en door Willem II-supporters, roept fans op vooral spandoeken mee te nemen naar het centrum om de stad kleur te geven.

Nog niet uitverkocht

Het stadion van Willem II is overigens nog niet uitverkocht voor het duel van donderdagavond. Er zijn nog zo’n 2000 kaarten beschikbaar. De Tilburgse club heeft overmorgen een unieke kans om de finale van het bekertoernooi te halen. Als van AZ wordt gewonnen staat Willem II voor het eerst sinds 2005 weer in de eindstrijd. De voortekenen zijn niet ongunstig. In de eredivisie wist Adrie Koster met zijn ploeg al tweemaal van de Alkmaarders te winnen.

Willem II hoopt op een uitverkocht stadion, donderdagavond. Er wordt daarom via social media de nodige reclame gemaakt om ook de laatste kaarten van de hand te doen.

De tekst gaat verder onder de tweet.

LEES OOK: Bekerkoorts stijgt bij Willem II voor clash met AZ: 'Spelers weten dat dit een unieke kans is'

Vorig jaar stonden de Tilburgers ook in de halve finale van de beker, maar hadden het toen een stuk minder getroffen met de loting. Feyenoord was toen in Rotterdam de tegenstander. Willem II verloor daar destijds met 2-0.

Overigens zou Feyenoord in de finale opnieuw de tegenstander van de Tilburgers kunnen worden. In de andere halve finale van de beker spelen de Rotterdammers tegen Ajax. De bekerfinale vindt traditioneel in De Kuip plaats.